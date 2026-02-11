Die Lage zwischen Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) spitzt sich zu. Noch ist zwar nichts entschieden - doch hinter den Kulissen eskaliert der Ton. Im Zentrum steht Nevadas wichtigstes Goldrevier. Die beiden größten Goldproduzenten der Welt, ringen um Einfluss, Kontrolle und Milliarden an Unternehmenswert. Newmont zieht die Bremse Newmont hat Barrick unmissverständlich signalisiert, dass ein Börsengang der nordamerikanischen Vermögenswerte nicht ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
