DJ PTA-News: Frequentis AG: Aerocivil aus Kolumbien erweitert Aeronautical-Message-Handling-System mit FREQUENTIS Virtualisierungstechnologie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/23.10.2024/10:35) - * Frequentis modernisiert das AMHS-System von Aerocivil mit einer fortschrittlichen virtualisierten Lösung und verbessert damit die Message-Handling-Leistung * Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von Frequentis, die Flugsicherung in Lateinamerika weiterzuentwickeln

Frequentis und die Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) führen gemeinsam mit FRISSON Technologies als Hauptauftragnehmer ein bedeutendes Upgrade-Projekt für das Aeronautical Message Handling System (AMHS) durch. Diese Modernisierung wird Aerocivils Message-Handling-Leistung durch den Einsatz einer innovativen virtualisierten Lösung auf den neuesten Stand der Luftfahrttechnologie bringen.

Das Projekt setzt das öffentliche Ausschreibungsverfahren fort, das die kolumbianische Flugsicherungsbehörde 2009 mit der Implementierung des Message-Handling-Systems begann, welches 2016 zuletzt erweitert wurde. Mit der aktuellen Modernisierung erhalten die Systeme von Aerocivil ein umfassendes Upgrade, unterstützt durch den kontinuierlichen Service-Support von Frequentis, um eine stabile und zuverlässige Betriebsleistung sicherzustellen.

"Das Systemupgrade bietet Aerocivil modernste Virtualisierungstechnologie, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Zuverlässigkeit erheblich steigert. Durch die vertraute Nutzung der Frequentis-Produkte konnten die Aerocivil-Teams den Übergang zum neuen System nahtlos gestalten und potenzielle Störungen während des Upgrade-Prozesses minimieren", erklärt Carlos Uriel Barragán, Flugsicherungsleiter bei Aerocivil.

Das Upgrade des AMHS-Systems stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Luftfahrtkommunikation in der Region dar und verdeutlicht die wichtige Rolle robuster virtualisierter Lösungen bei der Optimierung der Flugsicherung.

"Aerocivil ist für Frequentis eine bedeutende Referenz und verdeutlicht unser Engagement für die Stärkung der ATM-Infrastruktur in Lateinamerika. Angesichts der strategischen Lage Kolumbiens als bedeutender Knotenpunkt für den panamerikanischen Luftverkehr unterstreicht dieses Upgrade die Rolle von Frequentis als führender Anbieter von AMHS-Systemen in der Region", so Constantin von Reden, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft und Mitglied des OneATM Executive Teams.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme innerhalb der Frequentis-Gruppe. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Surveillance-Datenkette abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2024 04:35 ET (08:35 GMT)