FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.10.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 215 (280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 460 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 830 (825) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 83 (64) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 460 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 970 (825) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 670 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5000 (4975) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 235.0 (194.5) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES IBSTOCK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 251 (200) PENCE - UBS CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 225 (290) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News