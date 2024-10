Der Photovoltaik-Anbieter Enpal hat über 5 Milliarden Euro an Finanzierungszusagen erhalten. Damit ermöglicht das Unternehmen Finanzierungsmodelle für die Installation von Solaranlagen, Wärmepumpen, Energiespeichern, Elektroauto-Ladesäulen und Smart Meter Gateways der Kund:innen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte hat Enpal, Systemintegrator für erneuerbare Energien, über 5 Milliarden Euro an Finanzierungszusagen für den Verkauf von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, PV-Speichern, Elektroauto-Ladesäulen ...

