Nach dann insgesamt acht Jahren an der Spitze des Düngemittelriesen K+S wird der amtierende Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr sein Amt im Mai 2025 abgeben. Dann endet sein Vertrag und er wird in den Ruhestand wechseln. Sein Nachfolger steht bereits fest: Der bisherige Finanzvorstand Christian Meyer wird ab dem kommenden Jahr an der Spitze des MDAX-Konzerns stehen. Diese Personalie wurde heute vom Aufsichtsrat des Unternehmens abgesegnet. Der Vorsitzende des Gremiums, Dr. Andreas Kreimeyer, erklärte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...