Frankfurt am Main - Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, müssten die Deutschen nach Einschätzung von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ihre Einstellung zur Arbeit ändern."Ich glaube, Deutschland muss einfach mehr wieder Leistungswillen zeigen", sagte Sewing den Sendern RTL und ntv. "Das wird oft auch von ausländischen Investoren kritisiert." Die Arbeitszeit in Deutschland liege wegen der hohen Teilzeitquote deutlich unter dem EU-Schnitt und müsse steigen.Sewing glaubt nicht, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr deutlich stärker wachsen werde als bislang. Die Deutsche Bank rechnet 2025 mit einem Wachstum von 0,5 bis 1,0 Prozent. Das werde aber "den Ansprüchen, die wir haben, und unserem Potenzial" nicht gerecht, so Sewing.Neben der Arbeitseinstellung seien auch wettbewerbsfähige Energiepreise, Infrastrukturinvestitionen und ein europäischer Markt wichtig. "Das heißt, wir müssen wirklich auch von der neuen Europäischen Kommission viel erwarten, um ein Europa, einen europäischen Heimatmarkt zu schaffen."