videociety GmbH unterstützt O2 beim Launch des neuen IPTV-Produkts "O2 TV" Hamburg, 23. Oktober 2024 - Die videociety GmbH, ein führender Anbieter von Video-on-Demand-Lösungen, gibt heute ihre Partnerschaft mit O2 Telefónica beim Launch des neuen IPTV-Produkts "O2 TV" bekannt. Als Kooperationspartner ist videociety für die Bereitstellung und den technischen Betrieb der O2 Streaming-Videothek verantwortlich. "Wir freuen uns, unsere Expertise in der Content-Lizenzierung und technischen Umsetzung in das innovative 'O2 TV'-Angebot einzubringen", sagt Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der videociety GmbH. "Durch die Sublizenzierung aller Inhalte für die 'O2 TV' Videothek ermöglichen wir den Nutzern Zugang zu einem breiten Spektrum an hochwertigen Filmen und Serien, darunter auch aktuelle Blockbuster kurz nach dem Kinostart." Die Zusammenarbeit zwischen O2 und videociety unterstreicht den Trend hin zu flexiblen, internetbasierten TV-Lösungen. Das neue "O2 TV"-Angebot, das >130 Sender in HD, personalisierte Empfehlungen und zahlreiche Komfortfunktionen bietet, positioniert sich als attraktive Alternative zu herkömmlichem Kabel- und Satellitenfernsehen. https://www.o2online.de/extras/o2-tv/ "Unsere technische Infrastruktur gewährleistet einen reibungslosen Betrieb der Streaming-Plattform, sodass O2-Kunden jederzeit und überall auf ihre Lieblingsinhalte zugreifen können", ergänzt Henseleit. "Die Möglichkeit, Inhalte auf verschiedenen Geräten zu nutzen, entspricht dem modernen Medienkonsum und unterstreicht die Flexibilität des Angebots." Die videociety GmbH sieht in der Partnerschaft mit O2 einen wichtigen Schritt in der Evolution des Fernsehens. "Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen eröffnen sich neue Möglichkeiten für innovative TV-Lösungen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein und mit unserer Technologie und unserem Content-Angebot zum Erfolg von 'O2 TV' beizutragen", schließt Henseleit. Über videociety Die videociety GmbH ist ein führender Anbieter von Video-on-Demand-Lösungen mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Lizenzierung von Premium-Inhalten und die Bereitstellung technischer Lösungen für Streaming-Dienste. Mit ihrer Expertise unterstützt videociety Telekommunikations-Unternehmen und andere Partner bei der Implementierung innovativer Entertainment-Angebote. Weitere Informationen erhalten Sie bei: videociety GmbH c/o Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0172-255 33 22 karin.opgenoorth@splendid-medien.com



