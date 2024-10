EQS-Media / 23.10.2024 / 12:05 CET/CEST

Potsdam, 23.10.2024 - LEEF: vom Start-up zum Grown-up



Der BondGuide hat heute ein Special zur "Mittelstandsfinanzierung 2024" veröffentlicht. LEEF hat in der Rubrik "Emittenten im Fokus" einen Beitrag über seine Entstehungsgeschichte und die unterschiedlichen Finanzierungsbausteine verfasst. Hier geht direkt zum Heft, der Beitrag ist auf Seite 56 .





Wer einmal eintauchen möchte, in die Welt, wie sie sich für junge nachhaltige Unternehmen anfühlt, ist herzlich eingeladen, den Beitrag zu lesen. Es ist ein sprichwörtlicher Reisebericht, der kurz vor dem Platzierungsende der LEEF-Anleihe veröffentlicht wird. LEEF platziert sine Anleihe noch bis zum 09.11.2024 um 12:00 Uhr.



Es ist eine wahre Geschichte über innovative Köpfe, disruptive Ideen, weltweite Krisen, ungeplante Entwicklungen und die verschiedenen Finanzierungswege. Es ist aber auch eine Entwicklungsgeschichte voller globaler Krisen, die herkömmliches Management in Frage stellt, das sich auf das Optimieren von Prozessen und Ergebnissen fokussiert. Möglich wird ein Agieren in Krisen nur durch Agilität. Planungen sind zwar wichtig, wenn die Entwicklung jedoch von Ereignissen begleitet wird, die selbst größte und professionellste Unternehmen in die Staatshilfe befördert haben, wird jede Planung ad absurdum geführt. Lesen Sie, wie LEEF das gemanagt hat.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000 . LEEF beweist seit Jahren, dass dies mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



