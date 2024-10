TAKKT hat verbesserte, aber immer noch schwache vorläufige Ergebnisse vorgelegt. Der organische Umsatz sank im Jahresvergleich um 14,1 % auf 269 Mio. EUR, während das EBITDA um 32 % auf 20,5 Mio. EUR zurückging. Das Unternehmen sieht sich weiterhin mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter eine schwächer als erwartete saisonale Belebung des Auftragseingangs und ein weiterhin schwieriges Marktumfeld. Infolgedessen hat TAKKT seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 erneut nach unten korrigiert, nachdem das Unternehmen bereits mit den Halbjahresergebnissen gewarnt hatte. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches Wachstum zwischen -15% und -17% und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 6,3% und 7,1%. Die Einmalaufwendungen werden voraussichtlich 15-20 Mio. EUR betragen und damit höher ausfallen als ursprünglich erwartet. TAKKT hält die Balance zwischen Kostenmanagement und Investitionen in Wachstum und Prozesse. Während sich dies negativ auf die Profitabilität im vierten Quartal auswirken könnte, erwartet das Unternehmen, dass der freie Cashflow aufgrund des reduzierten Nettoumlaufvermögens relativ stabil bleibt. Die Analysten passen ihre Schätzungen entsprechend an, was zu einem niedrigeren Kursziel von 9,50 Euro (zuvor 11,00 Euro) führt. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





© 2024 AlsterResearch