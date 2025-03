Der Geschäftsausstattungs-Spezialist setzt mit 'TAKKT Forward' auf Portfolio-Optimierung und Marktpositionierung, um den langfristigen Abwärtstrend zu überwinden.

Die Takkt AG hat am 27. März 2025 ihre neue Unternehmensstrategie "TAKKT Forward" vorgestellt. Das im B2B-Versandhandel für Geschäftsausstattung tätige Unternehmen fokussiert sich damit auf ein konzentrierteres Portfolio und strebt profitables Wachstum an. Die Aktie notiert aktuell bei 8,34 Euro und hat seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 10,03 Prozent verzeichnet, während sie im 12-Monats-Vergleich deutlich an Wert verloren hat.

Mit der neuen Strategie reagiert Takkt auf die Herausforderungen im B2B-Markt und will seine Zukunftsfähigkeit sichern. Der Konzern setzt auf eine stärkere Marktpositionierung und eine effizientere Ausrichtung seines Portfolios. Diese strategische Neuorientierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit langfristigen Performanceproblemen zu kämpfen hat.

Herausforderndes Marktumfeld und Kursentwicklung

Die Takkt-Aktie bewegt sich derzeit weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 14,16 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Mit einem Abstand von über 41 Prozent zum Jahreshöchststand spiegelt der aktuelle Kurs die anhaltenden Herausforderungen wider. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass sich der Wert rund 15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 7,23 Euro befindet, das im Dezember 2024 markiert wurde.

Die langfristige Performance gibt wenig Anlass zur Freude. Über einen Betrachtungszeitraum von zehn Jahren weist die Takkt-Aktie eine durchschnittliche jährliche Rendite von -7,3 Prozent auf, was einer Gesamtrendite von -52,3 Prozent entspricht. Die Verlust-Ratio von 3,18 deutet auf ein erhöhtes Risiko für Investoren hin.

Analysten-Einschätzungen und Zukunftsaussichten

Warburg Research stuft die Takkt-Aktie nach den jüngsten Zahlen weiterhin mit "Hold" ein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,75 Euro, wobei die Spanne von 10,00 bis 14,00 Euro reicht. Diese Einschätzungen deuten auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hin, sofern die neue Unternehmensstrategie greift.

Die "TAKKT Forward"-Strategie könnte dem Unternehmen neuen Schwung verleihen. Mit dem Fokus auf ein konzentriertes Portfolio und profitables Wachstum versucht der Konzern, seine Marktposition zu festigen und den langfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob die strategische Neuausrichtung die gewünschten Ergebnisse liefert und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann.

