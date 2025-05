EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie

Zustimmung zu allen Punkten der Tagesordnung

CEO Andreas Weishaar stellt neue TAKKT Forward Strategie vor

Henk Derksen in den Aufsichtsrat gewählt

Stuttgart, 21. Mai 2025. Die TAKKT AG hat heute erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung im virtuellen Format abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und bestätigten damit auch die Zahlung einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie. Die Dividende wird am 26. Mai ausgeschüttet.



In seiner Rede gab CEO Andreas Weishaar einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Fortschritte des vergangenen Jahres sowie die strategischen Ziele der Gruppe. Schwerpunkt der Rede war die neue "TAKKT Forward"-Strategie mit den drei Aspekten Focus, Growth und Performance. "Wir fokussieren unser Geschäft wieder stärker auf die Anforderungen von großen Firmenkunden mit einem komplexen Beschaffungsbedarf, die wir mittels unseres Omnichannel-Ansatzes optimal erfüllen," erläuterte Weishaar die Wachstumsstrategie der Gruppe. Neben einer Verbreiterung und Vereinfachung des Sortiments spielt dabei der Ausbau des nachhaltigen Produktsortiments eine wichtige Rolle als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Zudem arbeitet TAKKT an umfassenden Maßnahmen zur Verbesserung der Performance bei der Profitabilität und bei der Cash-Generierung. Wichtige Aspekte sind eine schlankere Aufstellung sowie eine stärkere Nutzung von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz.



Weishaar begrüßte die kürzlich bekannt gegebene Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und die zumindest zeitweise Reduktion des Zollniveaus. TAKKT hatte Ende April die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Durch die Umsetzung der neuen Strategie und die damit verbundenen Wachstums- und Performance-Initiativen erwartet die Gruppe im weiteren Jahresverlauf die Rückkehr zu positiven Wachstumsraten und einen Anstieg der Profitabilität. "Aktuell sehen wir aber auch, dass sich unsere Kunden aufgrund der hohen Unsicherheit bei Projekten und größeren Bestellungen sehr zurückhalten. Die Chancen für eine weitere Stabilisierung im zweiten Quartal sind damit begrenzt," so Weishaar.



Die Hauptversammlung wählte zudem Henk Derksen in den Aufsichtsrat. Derksen ist durch seine Tätigkeit als CFO beim TAKKT-Mehrheitsaktionär Haniel sehr gut mit dem Unternehmen vertraut. Wie angekündigt ist Dr. Johannes Haupt zur Hauptversammlung von seinem Aufsichtsratsmandat zurückgetreten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hubertus Mühlhäuser dankte Herrn Dr. Haupt für seine langjährige und engagierte Tätigkeit im Gremium und die gute Zusammenarbeit. Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



