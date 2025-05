TAKKT zeigte im ersten Quartal 2025 Anzeichen operativer Stabilisierung, wobei der organische Umsatz im Jahresvergleich um 7,6% zurückging - eine Verbesserung gegenüber den Vorquartalen. Zwar bleibt die Profitabilität durch Frachtkosten und Zölle belastet, doch erweisen sich Kostensenkungsmaßnahmen als wirkungsvoll. Mit rund 40% des Umsatzes aus Nordamerika könnte TAKKT deutlich von einer möglichen Entspannung der Handelszölle zwischen den USA und der EU profitieren. Die Aktie notiert derzeit rund 20% unter unserem fairen Wert und weist ein einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Geschäftsjahr 2027 auf - was die soliden Fundamentaldaten, die starke Cash-Generierung und das mittelfristige Erholungspotenzial nicht angemessen widerspiegelt. Das Management bestätigte die Prognose für 2025, und die operative Dynamik in zentralen Segmenten stützt einen vorsichtig optimistischen Ausblick. Die Analysten von mwb research stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch und bestätigen das Kursziel von 8,50 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 20% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





