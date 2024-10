Im Jahr 2025 wird erstmals der Adolf-Goetzberger-Preis verliehen. Die Preisverleihung findet anlässlich des 40. PV-Symposiums im historischen Kloster Banz statt. Das Kuratorium der Adolf-Goetzberger-Stiftung hat einen neuen Solarpreis ins Leben gerufen. Ab 2025 will man den Adolf-Goetzberger-Preis jährlich an Visionäre im Bereich der Solarenergie verleihen. Der Preis zu Ehren des bedeutenden deutschen Solarpioniers Adolf Goetzberger zeichnet besondere Leistungen in der Entwicklung von Solarenergie ...

