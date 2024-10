Die BMW-Aktie zeigt sich am heutigen Handelstag widerstandsfähig und verzeichnet einen leichten Kursanstieg. In den frühen Morgenstunden kletterte der Wert um 1,1 Prozent auf 76,08 Euro, nachdem er bei 75,48 Euro in den Handel gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 76,92 Euro, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Langfristige Perspektiven und Analystenmeinungen

Trotz der positiven Tendenz bleibt die BMW-Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, das im April dieses Jahres erreicht wurde. Analysten sehen jedoch Potenzial für den Automobilhersteller und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 87,70 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 13,46 Euro je Aktie, was die solide Position des Unternehmens im hart umkämpften Automobilmarkt unterstreicht.

