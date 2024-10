© Foto: Eugene Hoshiko/AP



Die Nachfrage nach Aktien von Tokyo Metro war schon vor dem IPO am Mittwoch riesig, die Papiere 15-fach überzeichnet. Und der Hype hält auch nach dem Handelsdebüt an, die Aktie gewinnt fast 50 Prozent!Der größte japanische Börsengang seit sechs Jahren ist geglückt. Die Aktie des U-Bahn Betreibers Tokyo Metro startete am Mittwoch mit einem kräftigen Plus von 45 Prozent in den Handel. Der IPO spülte insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Unternehmens. Der größte Betreiber von U-Bahn-Linien betreibt 9 Zuglinien mit einer Gleislänge von 195 Kilometern und 180 Stationen in der Millionen-Metropole. Jesper Koll, Analyst bei der Monex Group in Tokio, sagte gegenüber CNBC, Tokyo …