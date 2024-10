Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: McDonalds | Vertiv | Deutsche Bank - Zank zwischen Arm und Qulacomm eskaliert - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - weiter vorsichtig vor Tesla-Zahlen Siemens Energy - Gewinnmitnahmen Coca-Cola - Erwartungen geschlagen Vertiv - Aktie stürzt ab Boeing - McDonalds - E.Coli-Ausbruch verschuldet - Starbucks - netter Versuch geht schief Texas Instruments - Zahlen kommen gut an Enphase - nächster zweistelliger Absturz Arm - droht Qualcomm mit Lizenzentzug Qualcomm - Erpressungsversuch Loreal - Umsatz unter den Erwartungen Reckitt-Benkiser - Geschäfte in China laufen! Termine - Tesla-Zahlen heute Abend Deutsche Bank - höhere Rückstellungen verunsichern DWS - mehr Geld eingesammelt Infineon - Texas Instrument hebt Aktie an DAX-Spitze Evotec - Ist das der Startschuss Musterdepot - SK hynix zieht weiter an Zuschauerfragen