Wie Textron Aviation heute mitteilte, hat der Prototyp der Cessna Citation CJ4 Gen3 Anfang Oktober seinen ersten Flug absolviert. Die Bekanntgabe dieses Meilensteins folgt auf die heutige Enthüllung von drei neuen Gen3-Produkten der Leichtflugzeugfamilie Citation bei der National Business Aviation Association Business Aviation Convention Exhibition (NBAA-BACE) in Las Vegas. Diese Business-Jets der nächsten Generation die Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 und CJ4 Gen3 bauen auf dem Erbe der Citation-Familie auf, die seit langem als die weltweit beliebteste Serie von Geschäftsflugzeugen gilt.

Textron Aviation Cessna Citation CJ4 Gen3 Prototype (Photo: Textron Aviation)

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und gefertigt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Der Erstflug des CJ4 Gen3-Prototyps ist ein wichtiger Schritt im Flugtestprogramm und ebnet den Weg für die zukünftige Zertifizierung und Auslieferung an Kunden", erklärt Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering Programs. "Laut dem Bericht unserer Testpiloten ist das Flugzeug gut geflogen und zeigte die von uns erwartete Performance. Das Programm tritt nun in eine rigorose Testphase ein, die sicherstellen wird, dass das Flugzeug die höchsten Leistungsanforderungen erfüllen wird."

Der Prototyp des Flugzeugs CJ4 Gen3, der von zwei Williams International FJ44-4A-Turbofan-Triebwerken angetrieben wird, wurde vom erfahrenen Testpiloten Corey Eckhart und dem Cheftestpiloten Ed Wenninger gesteuert und startete vom Campus des Unternehmens im Westen von Wichita am Eisenhower National Airport. Während des Fluges von 1 Stunde und 47 Minuten hat das Team die neuen Avioniksysteme sowie die Antriebs-, Umwelt- und Flugkontrollsysteme geprüft.

Die Citation CJ4 Gen3 ist das erste Geschäftsflugzeug, das über die brandneue Garmin G3000 PRIME Avioniksuite der nächsten Generation verfügt. PRIME verschafft dem Piloten eine herausragende Kontrolle. Ein optimierter Touchscreen und ein reibungsloser Ablauf im Cockpit reduzieren die Arbeitsbelastung des Piloten. Zudem verfügt die CJ4 Gen3 über Garmin Autothrottles und Garmin Emergency Autoland, um die betriebliche Effizienz weiter zu steigern.

Der CJ4 Gen3-Prototyp wird die weiteren Phasen des Testprogramms durchlaufen, während sich das Team auf die Flugzeugsysteme, Triebwerk, Avionik und Leistung insgesamt konzentriert. Im Jahr 2026 soll das Flugzeug in Dienst gestellt werden.

Über die Cessna Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Flugzeug im Segment der Leichtjets. Das für einen Piloten zugelassene Flugzeug vereint im Vergleich zu größeren Flugzeugen überlegene Geschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit im Betrieb und ist damit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Firmenmissionen. Die CJ4 wird von Kunden auf der ganzen Welt für Luxus und Produktivität sowie für eine Vielzahl von Einsätzen geschätzt, darunter Ambulanzflüge, Seepatrouillen, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 2.165 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 2.200 Pfund aufweisen. Mit Platz für bis zu 11 Insassen und einer Gepäckkapazität von 1.040 Pfund bietet das Flugzeug überlegene Leistung und Vielseitigkeit.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrieunternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Schulung bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf prognostizierte Einnahmen beziehen oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wirksamkeit von Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung neuer Produkte oder unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung bedeutender neuer Produkte oder Programme, den Zeitpunkt unserer Einführung neuer Produkte oder der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte, unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und der Aufrüstung mit von unseren Kunden gewünschten Funktionen und Technologien mit unseren Mitbewerbern Schritt zu halten, Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Richtlinien für den Export und Import unserer Produkte, eine schwache oder volatile Nachfrage in den Märkten, in denen wir tätig sind, sowie Leistungsprobleme bei wichtigen Lieferanten oder Subunternehmern.

