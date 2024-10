Gegen Ende unseres Hintergrundgesprächs wird Markus Klahn, CEO von Intershop Communications, nochmals sehr deutlich und betont: "Unser größter Feind ist die Verschiebung." So verhalten sich viele Kunden weiterhin sehr zaghaft, wenn es um die finale Zustimmung für größere Neuprojekte geht. Bezogen auf Intershop ist der Leidensdruck bei den Kunden, veraltete E-Commerce-Software-Lösungen gegen neue leistungsstarke Module ... The post Intershop Communications: Raum für Überraschungen appeared first on Boersengefluester.

