EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Intershop treibt mit KI-Innovationen die digitale Transformation des Mittelstands voran



10.04.2025 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Intershop Copilot überzeugt bereits namhafte Kunden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Partnerschaft mit Microsoft stärkt die Innovationskraft.

Einführung des ersten Intershop KI-Agenten und das Intershop Spring 25 Release treiben den digitalen Wandel weiter voran. Jena, 10. April 2025 - Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, setzt mit ihrer innovativen KI-Strategie neue Maßstäbe für den Mittelstand. Durch den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) gestaltet Intershop die Zukunft des digitalen Handels neu und bietet mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse erfolgreich zu transformieren. Der Intershop Copilot für Käufer, für den bereits renommierte Unternehmen wie das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) , Heutink , LaminatDEPOT und SCC France gewonnen wurden, bietet eine praxisnahe, sofort einsetzbare Lösung für den Mittelstand. Er ist ein KI-gestützter Vertriebs- und Service-Assistent, der hilft, schneller die richtigen Produkte zu finden und Kundenanfragen effizienter zu bearbeiten. Dabei ist er perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von B2B-Unternehmen, die von einer schnelleren Time-to-Value - Zeitspanne, die von dem Start der Integration bis zu dem Zeitpunkt verstreicht, an dem zum ersten Mal ein tatsächlicher Mehrwert aus der Nutzung gezogen wird - und von optimierten Verkaufsprozessen profitieren. Intershops dreistufige KI-Architektur, bestehend aus Composable-Commerce-Komponenten, einer leistungsfähigen Data Fabric und KI-Agenten, ermöglicht es, KI nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren. Diese flexible Struktur bietet mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, schrittweise und skalierbar auf KI umzusteigen, ohne ihre gesamte Infrastruktur neu aufbauen zu müssen. "Der Mittelstand steht vor großen Herausforderungen, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels und steigender Marktdynamik", erläutert Nils Breitmann, Senior Director Artificial Intelligence bei Intershop. "Unsere KI-Architektur macht aktuelle KI-Technologien sofort für den Mittelstand nutzbar - praxisnah und ohne hohe Einstiegshürden, damit Unternehmen am Markt nicht zurückfallen, sondern gezielt differenzieren können." Die Partnerschaft mit Microsoft ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor in unserer KI-Strategie. Tobias Schild, Vertriebsleiter Daten, KI und Applikation bei Microsoft: "In strategischer Partnerschaft mit Intershop, einem unserer fünf Schlüsselpartner für den deutschen Mittelstand, definieren wir neue Maßstäbe für die Integration von Künstlicher Intelligenz. Unser Pionieransatz verbindet autonome Agentensysteme nahtlos mit Industrieprozessen, Fachexpertise und Datenökosystemen. Mit sofort einsatzbereiten Lösungen befähigen wir den deutschen und europäischen Mittelstand, zukunftsorientierte Wettbewerbsvorteile zu realisieren und nachhaltig zu sichern." Diese Zusammenarbeit unterstreicht Intershops Position als führender Anbieter von KI-Lösungen im E-Commerce. Das gemeinsame Ziel, den deutschen Mittelstand zu stärken, verbindet nicht nur Intershop und Microsoft. Auch der Intershop-Kunde und strategische Partner E/D/E setzt mit seiner innovativen Lösung SHOPcloud360 powered by Intershop und dem gruppeneigenen Marktplatz toolineo.de verstärkt auf KI. Zudem hat sich Europas führender Einkaufs- und Marketingverbund für den Produktionsverbindunghandel (PVH) ganz aktuell für den Einsatz des Intershop Copilot entschieden, um seine digitalen Strategien weiter voranzutreiben. Dazu Christian Grotowsky, Geschäftsführer für Digitale Services im E/D/E: "Diese Entwicklung ist Teil des kontinuierlichen Engagements, den digitalen Handel durch fortschrittliche KI-Lösungen zu revolutionieren und die Innovationskraft unserer Kunden zu steigern. Intershops langjährige Erfahrung aus erfolgreich durchgeführten Kundenprojekten unterstützt auch die E/D/E-Gruppe dabei, unseren Mitgliedern realistische und relevante KI-Use Cases auf unseren Technologien anzubieten." Sowohl der enge Austausch mit Microsoft und E/D/E als auch mit anderen Kunden und Partnern hat gezeigt, dass es im Mittelstand besonders auf praktikable und sofort einsetzbare KI-Lösungen ankommt. In den kommenden Wochen und Monaten wird Intershop sein KI-Lösungsportfolio konsequent erweitern und seinen Kunden weitere Copiloten und einen ersten autonomen KI-Agenten zur Verfügung stellen. Diese nächsten Meilensteine sowie neue Features werden am 22. Mai 2025 im Rahmen des Intershop Spring 25 Release präsentiert. Dabei liegt der Fokus auf der Resilienzstärkung durch Effizienzsteigerungen und Verbesserungen des Kundenerlebnisses. Zudem werden die Grundlagen für die tatsächliche Nutzung von KI-Agenten und Copiloten geschaffen. Markus Klahn, CEO bei Intershop, kommentiert: "Intershop entwickelt sich konsequent zu einem 'AI-first'-Unternehmen und treibt den Wandel im digitalen Handel voran. Unternehmen, die frühzeitig auf KI setzen, profitieren von höherer Effizienz, optimierten Prozessen und verbesserten Kundenerlebnissen. Die Zukunft des Mittelstands liegt in der intelligenten Orchestrierung von Mensch und Maschine - und wir sind bereit, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden zu gehen." Über die Intershop Communications AG Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus mehr als 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de . Intershop Pressekontakt

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal



10.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com