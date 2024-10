Evotec SE gab heute Fortschritte in ihrer strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bekannt, die sich auf den Aufbau einer Pipeline von Molecular Glues konzentriert. Wissenschaftliche Durchbrüche unterstützen die Entwicklung von Molecular Glue Degraders in therapeutischen Bereichen außerhalb der Onkologie, was eine programmbezogene Zahlung von 50 Millionen US-Dollar an Evotec auslöste. Durch zusätzliche programmbezogene Meilensteine wird der Wert der Zusammenarbeit weiter gesteigert. Die Partnerschaft zwischen Evotec und Bristol Myers Squibb, die 2018 im Bereich Proteinabbau begann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...