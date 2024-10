Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die BIRKENSTOCK GROUP baut ihre Markenpräsenz in Asien weiter aus und übernimmt im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie ab sofort den Vertrieb in Südkorea, einem weiteren Fokusmarkt, in Eigenregie. Am heutigen 23. Oktober 2024 geht die globale Purpose- und Zeitgeist-Brand mit einem eigenen länderspezifischen Online-Shop (www.birkenstock.com/kr) live und legt so den Grundstein für die weitere Expansion in dem dynamisch wachsenden 52-Millionen-Einwohner-Land.Südkorea gilt in der Region als Leitmarkt für Mode und Kultur und zugleich als wichtige Stimme in der globalen Fashion-Landschaft. Der wachsende heimische Markt ist geprägt von einer Vielfalt an jungen kreativen Designern aus dem eigenen Land und ist gleichzeitig offen für westliche Marken mit Heritage - einer der vielen Gründe, warum BIRKENSTOCK als globale Purpose- und Zeitgeist-Brand dort großes Potenzial sieht und dieses in einem Moment, in dem die Marke ihr 250-jähriges Traditionsjubiläum feiert, nunmehr verstärkt in den Fokus rückt. Möglich wird dies auch durch die erheblichen Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten, die BIRKENSTOCK die Bandbreite gibt, den asiatischen Markt deutlich offensiver als bislang anzugehen. Die Kapazitätsbeschränkungen hatten das Unternehmen in der Vergangenheit daran gehindert, die Region mit größerem Tempo zu erschließen.Das soll sich nun ändern. Rund die Hälfte der Einwohner Südkoreas leben in der Metropolregion rund um die Hauptstadt Seoul - für viele ist BIRKENSTOCK bereits ein fester Bestandteil des eigenen Lifestyles. Denn bereits vor einigen Jahren hat BIRKENSTOCK den Schritt nach Südkorea gemacht. Dem positiven Beispiel anderer asiatischer und auch europäischer Länder folgend, werden die Produkte künftig in Eigenregie vertrieben, um den anspruchsvollen Konsumenten den Zugang zu einem breiteren Sortiment zu ermöglichen und ein frisches Markenbild zu transportieren. Der Start des eigenen Online-Shops ist ein erster Schritt, die Eröffnung eigener Stores und die Expansion mit ausgewählten Department-Stores sollen im Frühjahr 2025 folgen.Die Konsumenten in Südkorea gelten als besonders online-affin, und so ist es nur konsequent, dass der Einstieg in den Direktvertrieb über den Launch des eigenen E-Shops erfolgt. Das Sortiment umfasst eine umfangreiche Palette an saisonalen und zeitlosen Styles der Brand - von den Klassikern bis hin zu ganz neuen Silhouetten - und bietet die umfassendste Produktauswahl in Südkorea, einschließlich der Premiumlinie 1774. Special Make-ups, also exklusiv für den koreanischen Markt kreierte Schuhmodelle, runden das Angebot ab. Darüber hinaus führt BIRKENSTOCK das Mitgliedschaftsprogramm "My Birkenstock" ein, mit dem Mitglieder Zugang zu den neuesten Kollektionen, Geburtstagsgutscheine und weitere exklusive Vorteile erhalten. Auf diesem Weg will BIRKENSTOCK auch die Bindung der südkoreanischen Fans an die Marke stärken.Mit dem vertrieblichen Neustart einher geht eine Repositionierung der Marke in Südkorea im Premium-Segment mit Fokus auf eine jüngere Konsumentenzielgruppe. BIRKENSTOCK plant, die Markenbekanntheit über regionalen Content auf der Website und in den lokalen Social-Media-Kanälen sowie über Kooperationen mit ausgewählten, lokalen Künstlern, Fashion-Brands und Influencern auszuweiten.Verantwortet wird das Business in Südkorea von Managing Director Japan & Korea, Raoul Wortmann. Er hat in den vergangenen sieben Jahren bereits den japanischen Markt für BIRKENSTOCK erfolgreich aufgebaut und etabliert. Wortmann und sein Team für Vertrieb, Marketing, E-Commerce und Merchandise wollen nun das vielfältige Potenzial in Südkorea heben.ÜBER BIRKENSTOCKBIRKENSTOCK ist eine globale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose »Super Brand« mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.BIRKENSTOCK ist in Deutschland mit operativen Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.Birkenstock Group B.V. & Co. Original-Content von: BIRKENSTOCK Group, übermittelt durch news aktuell