Zürich - Der Schweizer Aktienleitindex SMI hat am Mittwoch nach einem insgesamt eher schwachen Tag nur leicht im Minus geschlossen. Grund dafür waren Roche, die nach Aussagen des Managements an der Analystenkonferenz am Nachmittag deutlich anzogen und damit den Gesamtmarkt vor grösseren Verlusten bewahrten. Bei Handelsschluss hoben die Roche-Bons den SMI um gut 40 Punkte an. Aktuell ist hierzulande vor allem die Berichtssaison zum dritten Quartal ...

