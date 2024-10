Anerkannt für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führendes Unternehmen im Bereich API-Management, gab heute bekannt, dass es von Gartner für sein Angebot Amplify API Management als Leader im 2024 Magic Quadrant for API Management positioniert wurde.1 Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten. In einer Begleitstudie, die Gartner zusammen mit dem Bericht "Critical Capabilities for API Management" herausgegeben hat, erhielt Axway zum zweiten Mal in Folge die höchste Bewertung (3,7 von 5,0) für den Anwendungsfall "Distributed API Management".²

"Dies ist das neunte Mal, dass wir in diesem Bericht als Leader positioniert wurden, und ich glaube, dass dies das Engagement von Axway in diesem Bereich widerspiegelt", sagte Roland Royer, CEO von Axway. "Unternehmen, die entschlossen sind, in der digitalen Welt voranzukommen und erfolgreich zu sein, müssen die API-Erkennung, -Governance und -Sicherheit überall maximieren. Aber nicht nur das Sie brauchen auch eine starke Plattform, die das, was Sie bereits haben, konsolidiert, um Ihre digitalen Produkte dort zu platzieren, wo sie am besten gesehen und genutzt werden können."

Am 1. Juli 2024 wurde Axway auch als Leader in The Forrester Wave: API Management Software, Q3 2024 positioniert.³

"Die Amplify API Management-Plattform von Axway hat es uns ermöglicht, unseren Onboarding-Prozess für Kreditkarten zu transformieren, ohne dass unsere Geschäftspartner einen Implementierungsaufwand betreiben mussten", sagte Johann Blais, Head of Architecture and Technology bei der Advanzia Bank. "Advanzia hat einen neuen Branchenstandard gesetzt, indem es die Bearbeitungszeiten von Tagen auf Minuten reduziert, eine vollständig digitale und intuitive Benutzererfahrung bietet und die Kundenzufriedenheit steigert. Die Integration von Echtzeit-Kreditwürdigkeitsprüfungen, automatisierten Identitätsprüfungen und sicheren elektronischen Signaturen hat die Konversionsraten um 10 erhöht und ermöglicht es uns, Karten 50 schneller auszustellen, wodurch wir unsere Position als führender Anbieter im Bereich des digitalen Bankwesens stärken. Die Axway Amplify-Plattform hilft uns dabei, neue Benutzererfahrungen in unserem gesamten Geschäftsökosystem ohne Ausfallzeiten und ohne IT-Hürden zu bieten."

Als echte universelle Plattform für das API-Management ermöglicht die Axway Amplify Plattform Unternehmen die sichere Verwaltung und automatische Erkennung von APIs über Teams und mehrere APIM-Lösungen von Drittanbietern hinweg, vor Ort oder in jeder Cloud. Sie bietet eine solide und dennoch flexible Plattform, um die immer strengeren API-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und mithilfe vorhandener IT-Infrastrukturen schnell auf neue Möglichkeiten zu reagieren.

"In der Vergangenheit war unser IT-Ansatz stark auf einzelne Projekte ausgerichtet, was im Laufe der Jahre zu erheblichen Redundanzen und einer hohen Komplexität unserer digitalen Dienste führte", so Marc Patterson, Lead Enterprise Architect bei Highmark. "Durch den Wechsel zu einem API-gesteuerten Ansatz verlagern wir unseren Fokus von einem Projekt zu einem Produkt. Durch die Veröffentlichung all unserer digitalen Dienste in einem zentralen Katalog erhalten unsere Entwickler einen sofortigen Überblick über die bereits verfügbaren APIs, wodurch Doppelarbeit reduziert und die Markteinführungszeit für neue Produkte verkürzt wird."

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts zu erhalten.

¹Gartner® Magic Quadrant for API Management, Shameen Pillai, John Santoro, Nicholas Carter, Andrew Humphreys, Mark O'Neill, 16. Oktober 2024

Der Bericht wurde als Magic Quadrant for Application Services Governance für die Jahre 2013 und 2015 veröffentlicht, als Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management für 2016; 2019-2022, Axway wurde 2013 als Axway (Vordel) anerkannt.

²Gartner, Critical Capabilities for API Management, John Santoro, Andrew Humphreys, Mark O'Neill, Nicholas Carter, Shameen Pillai, 21. Oktober 2024

³The Forrester Wave: API Management Software, Q3 2024, Forrester Research, Inc., 1. Juli 2024

Gartner Haftungsausschluss

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Axway

Axway ist ein unabhängiger Technologieanbieter, der auf der Grundlage einer fast 25-jährigen Geschichte des Vertrauens, der Sicherheit und der Stabilität nachhaltig bleibende Werte für seine Kunden schafft. Unser umfangreiches Portfolio, bestehend aus Managed File Transfer, B2B-Integration, Financial Accounting Hub und umfassendem API-Management durch Amplify, ermöglicht es Unternehmen, ihre internen und externen Ökosysteme nahtlos zu integrieren und in einer sich wandelnden digitalen Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter axway.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022225090/de/

Contacts:

Todd Holbrook

Tel. (480) 371-0113

tholbrook@axway.com