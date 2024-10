MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft, hat Luke Flemmer mit Wirkung 22. Oktober zum Leiter Private Assets ernannt.

In dieser Position wird Flemmer zusammen mit dem Team für den Bereich Private Assets neue Produkte entwickeln und den Aufbau und die Expansion dieses Geschäftszweigs verantworten. Flemmer arbeitet in New York und berichtet an Alvise Munari, Chief Product Officer.

Zuvor war Flemmer als Managing Director, Head of Digital Strategy for Alternative Investments in der Asset Management Division von Goldman Sachs tätig. Bevor er 2020 seine Tätigkeit bei Goldman Sachs aufnahm, war er Mitgründer und CEO von Lab49, ein Anbieter von globalen technischen Lösungen für Investment- und Risikomanagement mit der Zielgruppe Top Asset Manager und Investmentbanken. Nachdem Lab49 2015 von der ION Gruppe akquiriert worden war, war Flemmer als Co-Head der Abteilung Capital Markets von ION tätig, wo er für den globalen Kundenkreis der Finanzdienstleister Softwarelösungen erstellte und mehrere Akquisitionen integrierte.

"Ich freue mich sehr, nun dem Führungsteam von MSCI beizutreten und mich auf dieses wichtige Segment in unserer Branche konzentrieren zu können," sagte Luke Flemmer. "MSCI ist gut positioniert, um unabhängig Daten- und Analysedienste für alle Aspekte der Kapitalbildung, der Auswahl von Assets und des Risiko- und Portfoliomanagements zu liefern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und unseren Kunden, um so für diesen Bereich außergewöhnliche Produkte zu entwickeln."

"Luke ist die ideale Wahl, um die Initiativen von MSCI's in diesem kritischen Wachstumssegment zu beschleunigen, und um Lösungen zu entwickeln, die für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung sein werden," sagte Alvise Munari. "Luke verfügt über unbezahlbare Erfahrungen im Datenmanagement und der Analyse im Bereich Finanzdienstleistungen und über ebenso gründliche Kenntnisse im Segment Private Assets. Er ist stark, wenn es um den Aufbau, das Wachstum und die Führung von Unternehmen geht. Und das wird entscheidend sein für unseren Erfolg bei der Entwicklung von Lösungen, mit denen Investoren die Komplexität von privaten Märkten überschauen und steuern können."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken können, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31. Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu betrachten. MSCI gewährt keine Rechte bzw. Lizenzen zur Nutzung der Produkte bzw. Dienstleistungen des Unternehmens ohne entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR SONSTIGE EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN. INNERHALB DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

