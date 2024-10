Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Anstieg. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 62,95 EUR, nachdem es bei 61,90 EUR gestartet war. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar ein Tageshoch von 63,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 39.896 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Ausblick und Analystenbewertung

Trotz des aktuellen Aufschwungs steht die Aktie vor Herausforderungen. Das 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR liegt noch in weiter Ferne, während das 52-Wochen-Tief bei 54,60 EUR eine mahnende Erinnerung an vergangene Schwankungen darstellt. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 70,50 EUR, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,86 EUR, während die erwartete Dividende bei 0,891 EUR liegen soll.

