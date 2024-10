Rackspace Technology Inc, ein führendes Unternehmen für Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen, intensiviert sein Engagement in der OpenInfra Foundation. Als neues Platin-Mitglied der OpenStack-Community erhält das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung der Open-Source-Plattform. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenStack aufgrund steigender Nachfrage nach Datenhoheit, Datenschutz und Kostenkontrolle eine Renaissance in der Unternehmens-Cloud erlebt.

Maßgeschneiderte KI-Lösungen im Fokus

Die wachsende Bedeutung maßgeschneiderter KI-Modelle für spezifische Unternehmensanforderungen verstärkt das Interesse an lokalen und hybriden Hosting-Lösungen. Rackspace Technology positioniert sich mit seinem erweiterten OpenStack-Angebot strategisch, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Die Plattform verspricht Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu wettbewerbsfähigen Kosten, was die Attraktivität für Kunden aus verschiedenen Branchen erhöht.

