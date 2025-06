Die unternehmensgerechte Lösung schließt die Lücke zwischen KI-Experimenten und umfassender Transformation

SAN ANTONIO, June 18, 2025 ® ) und die Anwendungsmanagement-Expertise von Rackspace mit der fortschrittlichen "SAFE"-KI-Agentsplattform von Sema4.ai. Dabei werden die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud und Systemintegration kombiniert, um die Einführung sicherer KI-Lösungen für Unternehmen zu beschleunigen. Die Partnerschaft ermöglicht die schnelle Bereitstellung skalierbarer, produktionsreifer KI-Agents in allen Unternehmensfunktionen, wobei robuste Governance-, Transparenz- und Sicherheitsprotokolle die grundlegenden Kernelemente bilden.

Warum ist das von Bedeutung?

Der kürzlich veröffentlichte KI-Forschungsbericht von Rackspace zeigt, dass es eine erhebliche Lücke zwischen der Erprobung und der unternehmensweiten Einführung von KI gibt. Während nahezu alle Unternehmen offen dafür sind, KI-Agents in ihre Geschäftsstrategie zu integrieren, setzen derzeit nur 24 % der Unternehmen KI-Agents produktiv ein und skalieren diese effektiv.

Durch diese neue Zusammenarbeit können Unternehmen maßgeschneiderte KI-Agents für spezifische Anwendungsfälle entwickeln und einsetzen, die sich nahtlos in wichtige Funktionen wie Personalwesen, Finanzen, Kundendienst, Vertrieb und Betrieb integrieren lassen. Kunden erhalten außerdem Zugriff auf ein umfassendes KI-Lebenszyklusmanagement, einschließlich integrierter Überwachungsfunktionen und einer zentralen Steuerungsebene, die eine skalierbare, sichere und effiziente Bereitstellung ermöglicht.

"Seit über 25 Jahren wissen wir, was erforderlich ist, um kritische Unternehmenssysteme in Produktionsumgebungen zuverlässig am Laufen zu halten", erklärte Srini Koushik , President of AI, Technology, and Sustainability bei Rackspace Technology. "Bei FAIR betrachten wir KI-Agents nicht nur als digitale Assistenten, sondern als autonome digitale Mitarbeiter, die das gleiche Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Governance erfordern wie jeder andere geschäftskritische Vorgang. Bei dieser Lösung, die in Zusammenarbeit mit Sema4 entwickelt wurde, geht es nicht nur um den Einsatz von KI, sondern um die Operationalisierung von Unternehmensintelligenz in großem Maßstab."

Der SAFE-Vorteil: Agenten, die sich in Ihr Unternehmen

integrieren. Die SAFE-Plattform von Sema4 stellt einen grundlegenden Wandel dar: von anfälligen, isolierten KI-Tools hin zu robusten, vernetzten Agenten, die den Kontext eines Unternehmens verstehen. Die flexible Architektur ermöglicht die effiziente Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in bestehende Unternehmensumgebungen mithilfe dezentraler, vernetzter Agenten. Diese Agenten können:

Unabhängig oder gemeinsam arbeiten und gemeinsame Funktionen wie natürliches Sprachverständnis, Workflow-Automatisierung und erweiterte Dokumentenverarbeitung nutzen.

arbeiten und gemeinsame Funktionen wie natürliches Sprachverständnis, Workflow-Automatisierung und erweiterte Dokumentenverarbeitung nutzen. Unterstützung bei der Optimierung und Verbesserung der Automatisierung hochwertiger Aufgaben. Das Ergebnis ist eine sichere, skalierbare KI-Agentsplattform, die die Lücke zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten schließt, Entscheidungen in Echtzeit unterstützt und einen Low-Code-Ansatz nutzt, um die Einführung zu beschleunigen und die Skalierbarkeit zu fördern.

und Verbesserung der Automatisierung hochwertiger Aufgaben. Das Ergebnis ist eine sichere, skalierbare KI-Agentsplattform, die die Lücke zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten schließt, Entscheidungen in Echtzeit unterstützt und einen Low-Code-Ansatz nutzt, um die Einführung zu beschleunigen und die Skalierbarkeit zu fördern. Automatisieren von bestehenden Geschäftsprozessen, die Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Runbooks interpretieren, wodurch komplexe Prompt-Engineering-Maßnahmen entfallen. Dadurch können Unternehmen einen Prozess in einfacher Sprache beschreiben, sodass KI-Agents Arbeitsabläufe auf Grundlage der vorhandenen Dokumentation automatisieren können. Dies verkürzt die Amortisationszeit und senkt gleichzeitig die Hürden für die Einführung erheblich.



"Unternehmensagenten sind die entscheidende Anwendung des KI-Zeitalters und werden die Wissensarbeit grundlegend verändern, indem sie Erkenntnisse direkt in Maßnahmen umsetzen", fügte Rob Bearden, CEO von Sema4.ai , hinzu. "Die Partnerschaft zwischen Sema4.ai und Rackspace FAIR ermöglicht es Unternehmen, über das Testen hinaus zur unternehmensweiten Bereitstellung von KI-Agents überzugehen."

Über Foundry for AI by Rackspaceist eine bahnbrechende globale Initiative, die sich der Förderung der Geschäftstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien verschrieben hat. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden weltweit.

Über Rackspace Technology :

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Sema4.ai

Sema4.ai ist davon überzeugt, dass KI-Agents für Unternehmen die "Killer-App" des KI-Zeitalters sind und die Art und Weise, wie Wissensarbeit ausgeführt wird, revolutionieren werden. Unsere umfassende KI-Plattform für Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, KI-Agents in großem Umfang zu entwickeln, zu betreiben und zu verwalten. Unsere Plattform wurde von Grund auf entwickelt, um sichere, genaue, schnelle und erweiterbare SAFE AI-Agenten bereitzustellen. Im Gegensatz zu anderen Agent-Angeboten ermöglichen unsere Agenten dem Geschäftsanwender, den Prozess und die besten Ergebnisse zu definieren.

Durch die Befähigung von Geschäftsleuten - und nicht nur von Entwicklern - zum Aufbau und Einsatz von KI-Agents, die den Kontext verstehen, logisch denken und autonom handeln, verändert Sema4.ai die Arbeitsweise in Unternehmen. Dieser Ansatz der agentenbasierten Automatisierung führt bei einigen der weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen zu erheblichen Steigerungen der betrieblichen Effizienz, Produktivität und Kosteneinsparungen.

