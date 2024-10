Bucher Industries AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Marktabschwächung im Rahmen der Erwartungen



24.10.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 24. Oktober 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries nahm in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erwartungsgemäss ab. Vom Abschwung besonders stark betroffen waren die mit der Landwirtschaft verknüpften Bereiche sowie Bucher Emhart Glass. Der Auftragseingang reduzierte sich deutlich, die Abschwächung stabilisierte sich jedoch ab Mitte Jahr. Der Umsatz lag ebenfalls unter dem Vorjahresniveau. Vom allgemeinen Trend positiv abgrenzen konnte sich die Division Bucher Municipal, die den Umsatz erfreulich steigerte. Bucher Industries erwartet für 2024 einen tieferen Umsatz und aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung nun eine Betriebsgewinnmarge im hohen einstelligen Bereich.

Konzern Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) %2) 2023 Auftragseingang 1'962 2'443 -19.7 -17.7 -17.7 3'170 Nettoumsatz 2'420 2'732 -11.4 -9.3 -9.3 3'575 Auftragsbestand 1'120 1'727 -35.1 -33.7 -33.7 1'600 Vollzeitstellen im Durchschnitt 14'283 14'836 -3.7 -3.8 14'795

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Gegenüber der starken Vorjahresperiode nahm die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries insgesamt erwartungsgemäss ab. Eine konjunkturelle Abschwächung war speziell in Europa spürbar, während sich die Märkte Nordamerika und Asien besser entwickelten. Der Auftragseingang reduzierte sich in allen Divisionen, wobei die mit der Landwirtschaft verknüpften Bereiche sowie Bucher Emhart Glass vom Abschwung besonders stark betroffen waren. Sowohl der Markt für Landmaschinen wie auch der für Glasbehälter war geprägt von überhöhten Lagerbeständen in den Verkaufskanälen. Während die übrigen Divisionen beim Umsatz das Vorjahresniveau nicht erreichen konnten, erzielte Bucher Municipal ein erfreuliches Wachstum. Der Auftragsbestand lag mit einer Reichweite von vier Monaten im langjährigen Durchschnitt. Die bereits initiierten Kostensparmassnahmen wurden an den verschiedenen Standorten konsequent weitergeführt und selektiv ausgeweitet.

Kuhn Group Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) 2023 Auftragseingang 643 850 -24.3 -22.3 1'121 Nettoumsatz 913 1'132 -19.3 -17.1 1'422 Auftragsbestand 390 697 -44.1 -42.9 670 Vollzeitstellen im Durchschnitt 5'572 6'043 -7.8 5'991

1) Bereinigt um Währungseffekte Nachfragerückgang Tiefere Preise für Agrarerzeugnisse, hohe Zinsen sowie weniger Subventionen führten zu einer weiterhin verhaltenen Investitionsbereitschaft der Landwirte. In Brasilien und Europa fielen die Ernten wetterbedingt schlechter aus, während Nordamerika hohe Erträge erwartet. Das Segment der Milch- und Viehwirtschaft profitierte global von soliden Milch- und sehr hohen Fleischpreisen. Viele Händler leiden unter ihren hohen Lagerbeständen und waren deshalb zurückhaltend mit Vorbestellungen. Die Folge war ein deutlich rückläufiger Auftragseingang, vor allem in Brasilien und Europa. Insgesamt nahm der Auftragseingang von Kuhn Group ab, wobei sich Futtererntemaschinen am besten hielten. Der Umsatz der Division sank gegenüber der Vorjahresperiode, wozu Brasilien besonders beitrug. Der Auftragsbestand erreichte eine Reichweite von vier Monaten und lag damit im langjährigen Durchschnitt. Anpassungen bei den Kapazitäten wurden in Brasilien wie auch in Europa vorgenommen, und Kuhn Group arbeitet weiterhin an der Optimierung ihrer Kosten. Aussichten 2024 Kuhn Group rechnet mit einem Rückgang des Umsatzes sowie mit einer deutlich tieferen Betriebsgewinnmarge. Bucher Municipal Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) %2) 2023 Auftragseingang 423 429 -1.4 0.7 0.4 576 Nettoumsatz 435 402 8.2 10.2 9.9 573 Auftragsbestand 296 333 -11.1 -9.1 -9.1 311 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2'507 2'536 -1.1 -1.4 2'545

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Erfreuliche Zunahme des Umsatzes Bucher Municipal erlebte eine insgesamt stabile Nachfrage, wobei der Auftragseingang speziell gegen Ende der Berichtsperiode in den meisten Märkten stark war. Die Bereiche Grosskehrfahrzeuge und Kanalreinigungsfahrzeuge profitierten von der stabilen Lieferfähigkeit an Chassis und von den starken Marktpositionen in den europäischen Kernmärkten wie Grossbritannien, Deutschland und Dänemark. Die Bestellungen für Winterdienstausrüstungen stiegen in den ersten neun Monaten. Auch das Geschäft mit Wartungsdienstleistungen und Ersatzteilen entwickelte sich weiterhin erfreulich. Die Bestellungen für Kompaktkehrfahrzeuge gingen im Vergleich zur hohen Vorjahresperiode zurück, was unter anderem durch die tieferen Fördergelder für elektrifizierte Fahrzeuge in Europa beeinflusst wurde. Der Bereich Müllfahrzeuge in Australien lag unter dem sehr hohen Vorjahresniveau. Der Umsatz von Bucher Municipal übertraf die Vorjahresperiode deutlich. Der Auftragsbestand wies eine Reichweite von sechs Monaten aus. Aussichten 2024 Bucher Municipal geht von einem Umsatz in der Grössenordnung des Vorjahrs aus. Die Betriebsgewinnmarge dürfte ansteigen, jedoch das Margenziel von 9% aufgrund des zu erwartenden Produktemix im Jahr 2024 noch nicht erreichen.

Bucher Hydraulics Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) 2023 Auftragseingang 436 511 -14.6 -12.4 670 Nettoumsatz 511 578 -11.6 -9.5 744 Auftragsbestand 152 238 -36.2 -34.7 230 Vollzeitstellen im Durchschnitt 3'004 3'040 -1.2 3'042

1) Bereinigt um Währungseffekte Rückgang der Nachfrage Der Markt von Bucher Hydraulics gab insgesamt nach. Eine konjunkturelle Abschwächung machte sich vor allem in Europa, speziell in Deutschland, bemerkbar. Erfreulicherweise war jedoch eine Stabilisierung der Nachfrage in Nordamerika zu erkennen. Zudem setzte sich die Erholung in China fort. Insgesamt ging der Auftragseingang von Bucher Hydraulics aufgrund der starken Marktstellung in Europa zurück. Der schwache Zyklus in der Landtechnik war ein wichtiger Einflussfaktor sowie der Rückgang bei den Baumaschinen und den elektrischen Umrichtern. Der Bereich Fördertechnik entwickelte sich stabiler. Der Umsatz der Division nahm ab. Der Auftragsbestand lag bei einer Reichweite von drei Monaten. Die im Vorjahr initiierten Kostensparmassnahmen wurden konsequent weitergeführt. Zudem wurde an einigen Standorten teilweise Kurzarbeit eingeführt. Aussichten 2024 Aufgrund der nachlassenden Marktdynamik geht Bucher Hydraulics von einer Abnahme bei Umsatz und Betriebsgewinnmarge aus. Bucher Emhart Glass Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) 2023 Auftragseingang 267 453 -41.0 -39.4 520 Nettoumsatz 354 385 -8.1 -5.8 524 Auftragsbestand 211 377 -43.9 -42.6 302 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'636 1'654 -1.1 1'655

1) Bereinigt um Währungseffekte

Abschwächender Markt Die Nachfrage nach Glasformungs- und Inspektionsmaschinen schwächte sich ab und lag deutlich unter der sehr starken Vorjahresperiode. Die vollen Lager an Glasbehältern veranlassten einige Hersteller zum Herunterfahren von Glasschmelzöfen, was das Ersatzteilgeschäft negativ beeinflusste. Vom Abschwung waren, auch wegen der höheren Energiepreise, insbesondere Europa und Nordamerika betroffen, während einige kleinere Schwellenmärkte weiter Wachstum verzeichneten. Der Auftragseingang von Bucher Emhart Glass nahm gegenüber der starken Vorjahresperiode deutlich ab. Dank des hohen Auftragsbestands waren die Kapazitäten gut ausgelastet. Unsicherheiten bezüglich der Marktentwicklung führten bei einzelnen Kunden zu Projektverzögerungen, was sich negativ auf den Umsatz auswirkte. Stornierungen wurden keine verzeichnet. Der Auftragsbestand reduzierte sich, wies aber weiterhin eine Reichweite von fünf Monaten aus. Die Produktionsplanungen wurden situativ angepasst. Aussichten 2024 Bucher Emhart Glass rechnet mit einem nur leicht tieferen Umsatz als im sehr starken Vorjahr. Entsprechend dürfte die Betriebsgewinnmarge etwas tiefer als im Jahr 2023 ausfallen.

Bucher Specials Januar - September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2024 2023 % %1) 2023 Auftragseingang 246 263 -6.7 -4.5 369 Nettoumsatz 267 300 -11.0 -9.1 398 Auftragsbestand 100 115 -13.3 -12.2 122 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'497 1'502 -0.3 1'500

1) Bereinigt um Währungseffekte Unterschiedliche Marktentwicklungen Die Märkte von Bucher Specials verzeichneten in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein gemischtes Bild. Bei Bucher Vaslin blieb die Nachfrage unter dem Vorjahresniveau, während sie bei Bucher Unipektin unverändert war. Bei Bucher Landtechnik machte sich eine Stabilisierung auf tiefem Niveau im Markt bemerkbar. Der Auftragseingang von Bucher Automation lag deutlich unter der Vorjahresperiode, da sich unter anderem die abkühlende Dynamik der Märkte der internen Kunden Bucher Emhart Glass und Bucher Hydraulics bemerkbar machte. Insgesamt lag der Auftragseingang der Division unter der Vorjahresperiode. Der Umsatz der Division ging zurück, wobei vor allem Bucher Vaslin nicht an die hohe Vorjahresperiode anknüpfen konnte. Der Auftragsbestand wies eine Reichweite von drei Monaten aus. Aussichten 2024 Bucher Specials rechnet mit einem Rückgang des Umsatzes sowie mit einer deutlich tieferen Betriebsgewinnmarge gegenüber der Vorjahresperiode. Aussichten Konzern 2024 Bucher Industries erwartet, dass die Nachfrage auch im vierten Quartal vom volatilen Umfeld beeinträchtigt wird. Während es im Landtechnikmarkt noch zu keiner Erholung kommen dürfte, sollte sich die Stabilisierung in anderen Märkten fortsetzen. Der Konzern erwartet für 2024 einen tieferen Umsatz. Die initiierten Optimierungsmassnahmen werden fortgeführt. Aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung dürfte die Betriebsgewinnmarge im Vorjahresvergleich ebenfalls abnehmen und im hohen einstelligen Bereich zu liegen kommen. Entsprechend dürfte das Konzernergebnis unter dem hohen Vorjahreswert liegen. Der Fokus liegt weiterhin auf einer langfristigen Ausrichtung, und an Investitionen in Innovationen wird konsequent festgehalten. Der Konzern verhandelt seit längerer Zeit den Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks, welcher Ende 2024 oder Anfang 2025 zu einem Abschluss kommen könnte. Der Gewinn aus einem Verkauf bereits im laufenden Jahr würde die Betriebsgewinnmarge um rund 1.4 Prozentpunkte anheben.

Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com _________ Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, hydraulische und elektronische Komponenten sowie elektrohydraulische Systeme, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, Anlagen für die Herstellung von Getränken und Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com . Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf bucherindustries.com/de/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.

Ende der Adhoc-Mitteilung