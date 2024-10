© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan



Am Montag hat die Nvidia-Aktie auf einem neuen Rekordhoch von 143,71 US-Dollar geschlossen. Der Chipgigant knackte damit den Marktwert von 3,5 Billionen US-Dollar. Jim Cramer kommentierte diesen Meilenstein auf X.Nach der Rekordperformance der Aktie postete Jim Cramer von CNBC auf X: "Nvidia, halten Sie [die Aktie], traden Sie sie nicht", während er die Entscheidung derer in Frage stellte, die "wegen negativer Analysten im niedrigen 200er-Bereich verkauft haben". [twitter]1848365744930615619[/twitter] Die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum US-Handelsschluss lag am Montag bei 3,525 Billionen US-Dollar, wie aus den Daten von Dow Jones Market Data hervorgeht. Nur Apple war das bisher …