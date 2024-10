The following instruments on XETRA do have their first trading 24.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.10.2024Aktien1 ID1000094709 J Resources Asia Pasifik Tbk2 NL0009805522 Nebius Group N.V.3 CA1567881018 Cerrado Gold Inc.4 GRS001003052 Attica Bank S.A.Anleihen/ETF1 US036752BD40 Elevance Health Inc.2 US036752BE23 Elevance Health Inc.3 FR001400TL99 Iliad S.A.4 XS2926265765 Instituto de Credito Oficial5 XS2928646806 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 US742718GL74 The Procter & Gamble Co.7 FR001400TMR8 Engie S.A.8 DE000DW6AFC0 DZ BANK AG9 XS2926264529 AccorInvest Group S.A.10 XS2925933413 Coventry Building Society11 US036752BB83 Elevance Health Inc.12 XS2927570858 Morgan Stanley13 DE000MHB40J0 Münchener Hypothekenbank eG14 DE000A3H25V2 Baden-Württemberg, Land15 US036752BC66 Elevance Health Inc.16 US036752BG70 Elevance Health Inc.17 XS2769417713 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.18 XS2769418018 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.19 US742718GK91 The Procter & Gamble Co.20 IE000PO34ON2 AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF