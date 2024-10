EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Umsatzentwicklung 9M 2024

Holzminden, 24. Oktober 2024

Symrise weiterhin mit starkem Wachstum Konzernumsatz plus 11,1 % (organisch) auf 3.824 Mio. € in den ersten neun Monaten, plus 10,2 % im dritten Quartal

Beide Segmente, Taste, Nutrition & Health und Scent & Care, mit zweistelligem Umsatzwachstum

Für das Gesamtjahr 2024 soll das organische Wachstum rund 7 % betragen

Symrise hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und ein organisches Umsatzwachstum von 11,1 % erzielt. Unter Berücksichtigung von Portfolio- sowie Wechselkurseffekten stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten auf 3.824 Mio. € (9M 2023: 3.610 Mio. €), ein Wachstum von 5,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Beide Segmente trugen zur positiven Entwicklung bei und steigerten ihre Umsatzerlöse in einem weltweit weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Im dritten Quartal stieg der Umsatz organisch um 10,2 %. Trotz negativer Wechselkurseffekte in Höhe von 4,0 % wurde ein Umsatzanstieg von 5,2 % in der Berichtswährung erzielt. Vor dem Hintergrund des robusten organischen Wachstums hat Symrise sein Umsatzziel präzisiert, das nun bei 7 % liegen soll.



Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: "Symrise hat im dritten Quartal nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate anknüpfen können. Trotz des aktuell volatilen Marktumfelds infolge geopolitischer Spannungen und einer insgesamt weiterhin erhöhten Inflationsrate sind wir auch für den Rest des Jahres zuversichtlich und erwarten eine robuste Nachfrage. Unser diversifiziertes Portfolio und unsere breite, internationale Aufstellung werden uns auch in diesem Jahr helfen, unser Wachstumspotential auszuschöpfen und nachhaltigen Wert zu schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt zu haben."



Umsatzentwicklung nach Regionen

Das stärkste organische Wachstum verzeichnete die Region Lateinamerika mit 27,4 %, gefolgt von den Regionen Asien/Pazifik mit 11,2 % und EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) mit 11,1 %. Wesentliche Wachstumstreiber waren die Geschäftsbereiche Food & Beverage, Fragrance, Aroma Molecules und Pet Food. Die Region Nordamerika erreichte ein organisches Wachstum von 2,3 %, das vor allem durch die Geschäftsbereiche Food & Beverage und Aroma Molecules getrieben wurde.



Hohe Zuwächse bei Lebensmitteln, Getränken und Heimtiernahrung

Das Segment Taste, Nutrition & Health steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres organisch um 10,4 %. Im dritten Quartal betrug das organische Wachstum 11,3 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten stieg der Umsatz des Segments in den ersten neun Monaten auf 2.349 Mio. € (9M 2023: 2.267 Mio. €). Der Portfolioeffekt aus der Veräußerung des Getränke-Handelsgeschäfts in England im Geschäftsbereich Food & Beverage wirkte sich mit 27 Mio. € negativ auf die Umsatzentwicklung aus.



Der Geschäftsbereich Food & Beverage erzielte ein prozentual zweistelliges organisches Wachstum. Starke Wachstumsimpulse kamen aus den Anwendungsbereichen für süße und würzige Produkte sowie für Getränke. Alle vier Regionen, insbesondere die Region EAME, erzielten hohe Zuwächse. Der Anwendungsbereich Naturals konnte seine Erlöse insbesondere in den Regionen Nordamerika und EAME steigern.



Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte ebenfalls ein prozentual zweistelliges organisches Wachstum in den ersten neun Monaten. Besonders dynamisch verlief die Umsatzentwicklung in den Regionen Asien/Pazifik und Lateinamerika mit zweistelligen organischen Zuwächsen.



Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aqua Feed verzeichnete ein rückläufiges organisches Wachstum. Im Zuge der weiteren Portfoliobereinigung mit dem Fokus auf margenstarke Wachstumsbereiche beabsichtigt Symrise, das Geschäft bis zum Ende des Jahres zu veräußern



Das Geschäft mit Probiotika, zu dem die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Probi AB, Lund/Schweden, gehört, konnte ein leichtes Wachstum generieren, getragen vor allem von der Region EAME



Kräftiges Umsatzwachstum bei Consumer Fragrance und deutliche Erholung bei Aroma Molecules

Das Segment Scent & Care, in dem das Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerie-Anwendungen und kosmetischen Wirkstoffen geführt wird, erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 12,2 % bzw. 8,4 % im dritten Quartal. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten betrug der Umsatz nach neun Monaten 1.475 Mio. € (9M 2023: 1.343 Mio. €).



Der Geschäftsbereich Fragrance steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten organisch im zweistelligen Prozentbereich. Insbesondere der Anwendungsbereich Consumer Fragrance erzielte prozentual zweistellige Zuwächse. Vor allem die Regionen EAME, Asien/Pazifik und Lateinamerika entwickelten sich sehr erfreulich. Der Anwendungsbereich Feinparfümerie setzte seine dynamische Entwicklung ebenfalls fort und erreichte ein hohes einstelliges prozentuales organisches Wachstum. Hier verzeichneten die Regionen Lateinamerika und Asien/Pazifik eine gute Wachstumsdynamik. Der Anwendungsbereich Oral Care erzielte ein einstelliges prozentuales organisches Wachstum, mit Zuwächsen vor allem in den Regionen Nordamerika und Asien/Pazifik.



Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules konnte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres deutlich erholen. Während sich das Marktumfeld weiterhin als schwierig erweist, hat die Wiederaufnahme der Produktion in Colonels Island, USA, für einen deutlichen Anstieg in den Umsatzerlösen im Vorjahresvergleich gesorgt. In allen Regionen konnten hohe zweistellige Wachstumswerte erzielt werden.



Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients entwickelte sich weiterhin stark mit hohen prozentual einstelligen organischen Zuwächsen. In den Regionen EAME, Asien/Pazifik und Lateinamerika konnten die Erlöse deutlich gesteigert werden. Einzig die Region Nordamerika zeigt nur ein leichtes Wachstum im Vorjahresvergleich. Die Anwendungsbereiche für Micro-Protection und Actives und Botanicals verzeichneten ebenfalls sehr starke Wachstumsimpulse.



Symrise präzisiert Wachstumsziel 2024

Auf Basis der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten präzisiert Symrise für das Gesamtjahr 2024 sein Umsatzziel. Der Konzern strebt nunmehr ein organisches Umsatzwachstum von etwa 7 % an. Für den Konzern gilt unverändert die langfristige, organische Wachstumserwartung von 5 % bis 7 % (CAGR). Die EBITDA-Marge soll dabei in einer der Bandbreite von 20 % bis 23 % liegen.



Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,7 Mrd. € im Geschäftsjahr 2023 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more…

