Dem DAX fehlt es in der laufenden Woche an Schwung. Auch am Mittwoch hat der deutsche Leitindex ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf 19.377,62 Zähler verzeichnet. Und auch am heutigen Donnerstag dürfte der DAX zunächst weiter auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 19.362 Punkte.Im Fokus bleibt ganz klar weiter die Berichtssaison. Bereits am Vorabend haben der US-Elektroautobauer Tesla und die Telekom-Tochter T-Mobile US nachbörslich Zahlen ihre Zahlen ...

