Die anhaltenden Arbeitsniederlegungen bei Boeing setzen dem Flugzeugbauer finanziell stark zu. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen massiven Nettoverlust von 6,17 Milliarden US-Dollar, wodurch sich die Gesamtverluste im laufenden Jahr auf fast 8 Milliarden US-Dollar summieren. Der Umsatz sank leicht um 1 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar. Die Produktion der Bestseller-Modelle 737 und 777 liegt weiterhin lahm, was den finanziellen Druck auf den Airbus-Konkurrenten zusätzlich erhöht.

Hoffnungsschimmer am Verhandlungstisch

In der Tarifauseinandersetzung mit der Gewerkschaft IAM zeichnet sich jedoch eine mögliche Lösung ab. Boeing bietet den Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung von 35 Prozent über vier Jahre an, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Angebot darstellt. Zudem ist eine Einmalzahlung von 7.000 US-Dollar vorgesehen. Die Gewerkschaft plant, ihre rund 33.000 Mitglieder über diesen Vorschlag abstimmen zu lassen. Der neue Konzernchef betont die Notwendigkeit tiefgreifender Veränderungen, um Boeing zu alter Stärke zurückzuführen.

