Dank der Flexibilität von bis zu drei MPP-Trackern eignen sich die Blueplanet Hybrid NH3 für Photovoltaik-Anlagen mit unterschiedlich geneigten Dächern. Der Wechselrichter-Spezialist Kaco New Energy aus Neckarsulm bringt eine komplett neue Reihe an Hybrid-Wechselrichtern auf den Markt. Mit 6, 8, 10 oder 12 Kilowatt an den Schnittstellen zu Photovoltaik-Generator, Batterie und Netz decken die Blueplanet-Hybrid-NH3-Wechselrichter die gängigen Leistungsklassen für PV-Heimspeicher und kleine Gewerbespeicher ...

