© Foto: Mark Lennihan/AP +++ dpa-Bildfunk +++



Amazon legt am 31.10. seine Zahlen vor. Die Erwartungen an den Online-Riesen für das dritte Quartal sind hoch, doch Analysten und Investoren blicken mit gemischten Gefühlen auf den kommenden Bericht. Besonders die Margenentwicklung des E-Commerce-Riesen steht im Fokus, da viele befürchten, dass das Unternehmen im vierten Quartal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben könnte. Brent Thill, Analyst bei Jefferies, sieht das jedoch weniger kritisch und bleibt optimistisch, was die langfristige Performance des Unternehmens betrifft. Die Aktie von Amazon hat sich seit der Bekanntgabe der Q2-Ergebnisse stark erholt und ist seit Jahresbeginn um 24 Prozent gestiegen. Damit liegt Amazon vor …