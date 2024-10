Unterföhring (ots) -- Regisseur Andreas Pichler bekommt den Blauen Panther - TV & Streaming Award in der Kategorie Information / Journalismus für die Sky Original Dokumentation "Gefährlich nah - Wenn Bären töten"- Anfang Oktober wurde die Sky Original Produktion bereits in der Kategorie Fernsehdokumentation mit dem renommierten Prix Italia ausgezeichnet- "Gefährlich nah - Wenn Bären töten" bei Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbarUnterföhring, 24. Oktober 2024 - Gestern wurde der Blaue Panther - TV & Streaming Award vergeben. Regisseur Andreas Pichler erhielt den Award in der Kategorie Information / Journalismus für die Sky Original Dokumentation "Gefährlich nah - Wenn Bären töten" (https://www.sky.de/film/gefaehrlich-nah-wenn-baeren-toeten). Sky Deutschland freut sich sehr über den Gewinn der Auszeichnung."Gefährlich nah - Wenn Bären töten" beleuchtet die zunehmende Ausbreitung der Bären im norditalienischen Trentino und im Alpenraum, zeichnet die sich daraus ergebenden Konflikte zwischen Tierschützern und der Bevölkerung nach und stellt die Frage nach dem Zusammenleben von Mensch und Tier.Die Sky Original Dokumentation "Gefährlich nah - Wenn Bären töten" ist eine Produktion von Beetz Brothers Film Production und Miramonte Film in Koproduktion mit BR, SWR und Sky. Premiere feierte sie im Mai 2024 im Rahmen des DOK.fest München. Gerade erst wurde sie auch in der Kategorie Fernsehdokumentation mit dem renommierten Prix Italia ausgezeichnet.Andreas Pichler, Regisseur: "Der,Blaue Panther' und der,Prix Italia' sind eine fantastische Anerkennung für einen Dokumentarfilm mit vielschichtiger Handlung. Mein aufrichtiger Dank gilt dem gesamten Team von,Gefährlich nah', das mit Leidenschaft und Hingabe an diesem Projekt gearbeitet hat, sowie den Sendern und Institutionen, die an unsere Vision geglaubt und uns tatkräftig unterstützt haben. Ihr Engagement und der fruchtbare Dialog haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen."Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass erneut eine Sky Original Dokumentation einen Blauen Panther gewinnen konnte.,Gefährlich nah - Wenn Bären töten' steht wie alle unsere non-fiktionalen Originals für herausragende Qualität. Unser besonderer Dank und unsere Glückwünsche gehen an das Team von Beetz Brothers rund um Produzent Georg Tschurtschenthaler und vor allem an Regisseur Andreas Pichler. Er hat mit exklusiven Zugängen zu den Protagonisten, berührenden Bildern und einer feinfühligen wie ausgewogenen Erzählhaltung einen preiswürdigen Film kreiert."Georg Tschurtschenthaler Produzent Beetz Brothers Film Production: "Uns freut neben der herausragenden Anerkennung durch die zwei Preise besonders, dass sich der Film auch zu einem riesigen Publikumshit entwickelt hat.,Gefährlich nah' ist nicht nur sehr erfolgreich auf Sky gelaufen, sondern hat auch in der ARD-Mediathek und im linearen Fernsehen hervorragend funktioniert."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5893886