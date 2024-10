mwb research nimmt die Coverage von Airbus SE mit einer SELL-Empfehlung und einem Kursziel von 127,00 auf und sieht ein Abwärtspotenzial von -10,0%. Airbus SE, ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, profitiert von einem starken Auftragsbestand und wiederkehrenden Umsätzen (~20%), steht jedoch vor der Herausforderung, die Marktdominanz in finanzielle Ergebnisse umzusetzen. Der weltweite Flugzeugmarkt wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 %, aber die potenzielle Konkurrenz aus China und die zunehmenden Risiken in der Lieferkette stellen für Airbus eine Bedrohung dar. Trotz eines beeindruckenden Auftragsbestands von 8.564 Flugzeugen, der die Umsätze für das nächste Jahrzehnt sichert, steht Airbus vor Herausforderungen bei der Skalierung der Produktion, der Rentabilität seiner Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in der Lieferkette. Darüber hinaus wirft ein Rückgang des Auftragseingangs im Segment Verkehrsflugzeuge um 66 % in Verbindung mit der Erreichung von nur 58 % der angestrebten Auslieferungsrate Fragen zu den derzeit hohen Bewertungen des Unternehmens auf, das ein KGV von 30 aufweist. Der Wettbewerb wird sich verschärfen, insbesondere mit der potenziellen Zulassung von COMAC durch die EASA in der EU im Jahr 2025. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Airbus%20SE





