Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg, nachdem ihre US-Tochtergesellschaft T-Mobile US äußerst positive Quartalszahlen präsentierte. Der Telekommunikationsriese profitierte von einem signifikanten Zuwachs an Mobilfunkvertragskunden in den Vereinigten Staaten, was das Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung des Unternehmens stärkte. T-Mobile US konnte im dritten Quartal netto 865.000 neue Vertragsabonnenten gewinnen, was die Leistung der Wettbewerber deutlich übertraf.

Optimistische Prognosen für das Gesamtjahr

Aufgrund der herausragenden Ergebnisse hob T-Mobile US seine Jahresprognose an. Das Unternehmen erwartet nun einen Zuwachs von 5,6 bis 5,8 Millionen neuen Vertragskunden für das laufende Jahr, was die vorherigen Erwartungen übertrifft. Zudem wird eine Steigerung des bereinigten Betriebsgewinns auf 31,6 bis 31,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Diese positiven Aussichten spiegeln sich im [...]

Hier weiterlesen