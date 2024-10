Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres ein organisches Umsatzwachstum von 6,5 Prozent auf rund 7,6 Milliarden Euro. Trotz der anhaltenden Schwäche im Luxusmarkt, insbesondere in China, zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich seiner Jahresziele. Das Segment Consumer legte um 7,3 Prozent zu, während Tesa ein Plus von 3,1 Prozent verbuchen konnte. Als Haupttreiber dieser Entwicklung gelten die Erholung des Nordamerikageschäfts, das starke Wachstum in den Schwellenländern sowie die positive Performance der Derma-Marken.

Aktie erholt sich von Rückschlag

Nach einem Einmonatstief am Vortag reagierten Anleger positiv auf die vorgelegten Geschäftszahlen. Im vorbörslichen Handel stieg die Beiersdorf-Aktie um nahezu zwei Prozent. Trotz leicht unter den Erwartungen liegender Umsatzzahlen wurde der Bericht von Analysten als "besser als befürchtet" eingestuft, insbesondere im Vergleich zu schwächeren Ergebnissen von Wettbewerbern. Das Unternehmen hält an seinen Jahreszielen fest und strebt weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent sowie eine Verbesserung der Marge an.

