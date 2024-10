© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Anteile der Deutschen Telekom sind am Donnerstag gefragt. Die US-Tochter hat einmal mehr starke Zahlen präsentiert und liefert somit Schützenhilfe.Die Deutsche Telekom besitzt etwas mehr als die Hälfte aller Anteile am Mobilfunkanbieter T-Mobile US. Diese Beteiligung war in den vergangenen Jahren ein großer Gewinn auch für die Aktionäre der Telekom, denn die US-Tochter ist stark gewachsen. Dieses Wachstum hat sich auch in hohen Kursgewinnen niedergeschlagen. Mit einem Plus von knapp 180 Prozent in den vergangenen fünf Jahren hat T-Mobile US nicht nur den Gesamtmarktindex S&P 500 deutlich schlagen können, sondern auch einen wesentlichen Anteil am Höhenflug der Telekom-Aktie gehabt. Tipp aus …