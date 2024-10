Mit dem starken Plus beim Solarstrom stieg Montel zufolge in mehreren Ländern Europas die Zahl der Stunden mit negativen Strompreisen stark an. Aus der Analyse des Energie-Informationsdienst geht auch hervor, dass europaweit nie zuvor so viel Atomstrom erzeugt wurde wie im dritten Quartal. Die europäischen Photovoltaik-Anlagen lieferten dem Energie-Informationsdienst Montel zufolge im dritten Quartal dieses Jahres zusammen 94 Terawattstunden Strom, so viel wie nie zuvor. Damit erzeugten die Anlagen 15 Prozent mehr Strom als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auf Deutschland entfielen 24,8 Terawattstunden, ...

