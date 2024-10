DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft stagniert im Oktober

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurozone-Wirtschaft hat im Oktober im Großen und Ganzen stagniert. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich minimal auf 49,7 Zähler von 49,6 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,8 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 45,9 Punkte von 45,0 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 45,3 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor sank auf 51,2 Punkte von 51,4 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet.

"In der Eurozone kann man praktisch von einer Stagnation sprechen, denn die Wirtschaftsleistung ging hier im Oktober den zweiten Monat in Folge minimal zurück", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "So wurde die andauernde Rezession im verarbeitenden Gewerbe mehr oder weniger vom bescheidenen Wachstum im Dienstleistungssektor überkompensiert. Auf der Länderebene kann man festhalten, dass der Abwärtstrend in Frankreich durch den abgemilderten Rückgang in Deutschland ausgeglichen wurde. Derzeit ist unklar, ob sich die Lage in naher Zukunft weiter verschlechtert oder verbessert."

