Der Münchener Chip-Zulieferer Siltronic hat am Donnerstag seinen Quartalsbericht vorgelegt. Die Aktie haussiert um bis zu 7 Prozent."Es bleibt weiterhin unklar, wann die Vorratsbestände bei den Chipherstellern wieder ein normales Niveau erreichen werden", sagte CEO Michael Heckmeier am Donnerstag. Im dritten Quartal erzielte Siltronic einen Umsatz von 357 Millionen Euro, was geringfügig über dem des vorherigen Quartals liegt. Über die ersten neun Monate hinweg erreichte der Umsatz jedoch mit 1,05 Milliarden Euro nicht das Niveau des Vorjahres und lag um neun Prozent niedriger. Dies spiegelt sich auch in der Profitabilität wider: Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) fiel in diesem …