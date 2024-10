Berlin - Das Bundesverkehrsministerium erwartet bis zum Jahr 2040 einen deutlichen Anstieg des Personen- und Güterverkehrs in Deutschland. Das geht aus der neuen Verkehrsprognose des Hauses von Minister Volker Wissing (FDP) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Das Gesamt-Personenverkehrsaufkommen in Deutschland steigt demnach ausgehend von rund 96,9 Milliarden Personenwegen im Jahr 2019 auf rund 100,2 Milliarden Personenwege im Jahr 2040 beziehungsweise um 3,5 Prozent. Die Gesamt-Personenverkehrsleistung steigt ausgehend von rund 1.226,5 Milliarden Personenkilometern (2019) auf rund 1.323,2 Milliarden Personenkilometer (2040) beziehungsweise um 7,9 Prozent.



Die Entwicklung verläuft für die einzelnen Verkehrsmittel unterschiedlich: während im motorisierten Verkehr Eisenbahn, ÖSPV und Luftverkehr große Zunahmen beim Verkehrsaufkommen wie bei der Verkehrsleistung verzeichnen, ist der motorisierte Individualverkehr im Prognosezeitraum bis 2040 leicht rückläufig. Im nicht-motorisierten Verkehr steht einer starken Zunahme des Fahrradverkehrs eine rückläufige Entwicklung im Fußgängerverkehr gegenüber.



Das Gesamt-Gütertransportaufkommen in Deutschland wächst unterdessen laut Prognose ausgehend von rund 4,4 Milliarden Tonnen (2019) auf rund 5,1 Milliarden Tonnen (2040) beziehungsweise um 17,3 Prozent. Die Gesamt-Gütertransportleistung in Deutschland wächst ausgehend von rund 689 Milliarden Tonnenkilometern (2019) auf rund 905 Milliarden Tonnenkilometer (2040) beziehungsweise um 31,2 Prozent.

