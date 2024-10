Die Aktie der Deutschen Telekom verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Kursanstieg. Der Wert legte um 1,5 Prozent zu und notierte bei 28,04 Euro. Dieser Aufschwung ist maßgeblich auf die starke Performance der US-Tochter T-Mobile US zurückzuführen. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich und erhöhte zudem seinen Ausblick für das laufende Jahr. T-Mobile US erzielte einen Gewinn von 3,1 Milliarden Dollar, was die Prognosen von 2,8 Milliarden übertraf. Auch der Umsatz von 20,2 Milliarden Dollar lag über den Schätzungen.

Positive Auswirkungen auf den Mutterkonzern

Die erfreuliche Entwicklung der US-Tochter wirkt sich positiv auf die Deutsche Telekom aus, die mehr als die Hälfte der Anteile an T-Mobile US hält. Diese Beteiligung hat sich in den vergangenen Jahren als äußerst lukrativ erwiesen und trug wesentlich zum Höhenflug der Telekom-Aktie bei. Im Vergleich zum Euro Stoxx 50 konnte sich die Deutsche Telekom-Aktie behaupten und liegt derzeit im Plus. Die anhaltende Stärke im US-Geschäft könnte auch in Zukunft ein wichtiger Treiber für den Aktienkurs des Bonner Konzerns sein.

