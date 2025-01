Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, hat am Mittwoch von starken Zahlen profitiert. Das Papier gewann mehr als sechs Prozent und war damit der zweitstärkste Wert des Tages im Nasdaq 100. Auch die Aktie der Deutschen Telekom präsentierte sich extrem stark. Sie war drittstärkster Wert des Tages im DAX und stieg auf den höchsten Stand seit 2001.Starke Neukundenzahlen von T-Mobile US kamen bei den Anlegern gut an. Mit unter dem Strich gut zwei Millionen Neukunden im vierten Quartal übertraf ...

