© Foto: Christian Charisius/dpa



Trotz verfehlter Umsatzerwartungen ist die Aktie des Nivea-Konzerns am Donnerstag gefragt. Die Aktie sendet nach monatelanger Talfahrt ein Lebenszeichen.Beiersdorf hat am Donnerstag seine 9-Monats-Zahlen vorgelegt und die Erwartungen leicht verfehlt. Das organische Konzernumsatzwachstum betrug 6,5 Prozent, während Analysten einen Anstieg von 7,1 Prozent erwartet hatten. Trotzdem bekräftigte der Konzern seine Jahresziele, was die Anleger zum Zugreifen motivierte. Die Aktie liegt am Vormittag im XETRA-Handel mehr als 3,5 Prozent im Plus. Am Mittwoch waren die Papiere auf den tiefsten Stand seit Mitte September gefallen. Seit Jahresanfang hinkt die Aktie dem breiten Markt klar hinterher: Hier …