Unterföhring (ots) -Große Challenge für Chris Tall: "Chris Du das hin, zusammen mit Sebastian Pufpaff den ProSieben-Montag zu rocken?" Herausforderung angenommen! Chris Tall fragt in seiner ersten ProSieben-Comedyshow als neues Mitglied der Senderfamilie "Chris Du das hin?" - ab Montag, 25. November, um 21:15 Uhr, direkt im Anschluss an "TV total - Aber mit Gast".Chris Tall: "Ich habe lange Zeit nach neuer inhaltlicher Entwicklung gesucht, bis zu meinem ProSieben-Wechsel. Ich freue mich unglaublich auf die gemeinsamen Shows, die auch mal einen anderen Chris zeigen, der ein bisschen erwachsener ist. Der immer noch ein Quatschkopf ist, klar. Und der sogar mittlerweile in der dritten Person von sich spricht - was ich selber gerade sehr unangenehm finde (lacht). Ich spüre großes Vertrauen und das ist neu für mich. Und das ist sehr, sehr schön." (Ein komplettes Interview mit Chris Tall auf der ProSieben-Presseseite)Der neue ProSieben-Montag, ab 25. November:"TV total - Aber mit Gast" - genau wie "TV total". Nur anders! Sebastian Pufpaff hat ein Herz für Promis. ProSieben hat ein Herz für Promis. "TV total" hat ein Herz für Promis. Im Winter gibt es für sie daher einen Platz auf der gemütlichen Couch im warmen Studio. ProSieben zeigt Sebastian Pufpaffs erfolgreiche Comedy-Show in neuer Version. Ab Montag, 25. November, um 20:15 Uhr startet "TV total - Aber mit Gast". Produzent ist Brainpool. Mittwochs geht es mit gewohnt herausragender Unterhaltung bei "TV total" weiter."Chris Du das hin?" heißt es für Gastgeber Chris Tall und seine prominenten Besucher in seiner gleichnamigen neuen ProSieben-Comedyshow. Sie stellen sich überraschenden Aufgaben und Missionen wie: "Chris Du das hin, dass niemand über Deinen Stand-up lacht?", "Chris Du das hin, eine Braut zu frisieren, ohne dass sie merkt, dass Du kein Friseur bist?" oder "Christ Du das hin, ein Flugzeug zu fliegen und zu landen?". In jeder Folge arbeitet Chris Tall mit einem der mutigen Promis die Challenges im Gespräch auf und sie erwarten neue Überraschungen. Da lacht das Comedy-Herz. Mit dabei, u.a. Rapper Cool Savage, Sängerin Vanessa Mai, Koch Steffen Henssler und Schauspieler Axel Stein. "Chris Du das hin?" wird produziert von Banijay Productions Germany."TV total - Aber mit Gast" und "Chris Du das hin?" - ab Montag, 25. November 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Nathalie Galinaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 / - 1186email: Frank.Wolkenhauer@seven.one / Nathalie.Galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5894073