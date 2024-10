EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bedeutender Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation

Wechsel von On-Premise- auf Cloud-Lösung

Umsetzung des Projekts durch Intershop-Partner 4FriendsOnly Jena (DE) / Salzburg (AT), 24. Oktober 2024 - Die Gebrüder LIMMERT AG, einer der führenden privaten Elektrogroßhändler in Österreich, hat einen bedeutenden Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation gemacht. Der langjährige Intershop-Kunde migriert auf die Cloud-basierte Intershop Commerce Plattform. Das Projekt wird von Intershops Partner 4FriendsOnly.com Internet Technologies AG (4fo) implementiert. Da Intershops neue Produktwelt auf Cloud-Services basiert, hat LIMMERT die strategische Entscheidung getroffen, ihre bestehende On-Premise-Lösung durch eine zukunftsweisende Cloud-Plattform zu ersetzen. Durch die Migration soll die Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt und das Wachstum im Online-Vertrieb gefördert werden. Das Ziel ist es, eine moderne und leistungsstarke E-Commerce-Plattform zu nutzen, die die Effizienz steigert und die Kundenzufriedenheit maximiert. Dazu Alexander Stabauer, Projektleiter der Gebrüder LIMMERT AG: "Die Entscheidung, auf die cloudbasierte Intershop Commerce Plattform zu migrieren, war für uns von strategischer Bedeutung. Wir sind fest davon überzeugt, dass uns diese hochmoderne Plattform dabei unterstützen wird, unsere Online-Umsätze signifikant zu steigern und unseren Kunden weiterhin erstklassige, innovative Lösungen zu bieten". Markus Klahn, CEO von Intershop, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass Gebrüder LIMMERT uns erneut ihr Vertrauen schenkt und gemeinsam mit unserem geschätzten Partner 4FriendsOnly den Weg in die Cloud geht. Diese Migration eröffnet LIMMERT fantastische Möglichkeiten, ihre Online-Strategie weiter zu optimieren und ihre führende Wettbewerbsposition zu stärken". Über Gebrüder LIMMERT AG: Das Unternehmen wurde 1924 als Gebrüder LIMMERT OHG in Salzburg gegründet und entwickelte sich über die Jahre hinweg zur Gebrüder LIMMERT AG. Mittlerweile zählt das Unternehmen zu den größten privaten Elektrogroßhändlern in Österreich. Mit 160 Mitarbeitern erzielt LIMMERT jährlich rund 90 Millionen Euro Umsatz. Auf 12.700 m2 lagert das Unternehmen über 20.000 Produkte, welche stets lieferbar sind. Mehr als 1,8 Millionen Produkte rund um Elektrik und Elektronik können in ihrem Online-Shop bestellt werden. Erfahren Sie mehr unter: https://www.limmert.com/ . Über 4FriendsOnly: Die 4FriendsOnly.com Internet Technologies AG (kurz: 4FO AG) wurde im Jahr 2000 als Ausgründung des Fraunhofer IDMT gegründet. Mit einem Team erfahrener Experten mit mehr als 20 Jahren Know-How in der Digitalisierung konzentriert sich das Unternehmen auf innovative Lösungen im B2B- und B2C-e-Commerce. Als Full-Service-Anbieter für Internet-, Vertriebs- und Verkaufssysteme arbeitet die 4FO AG mit renommierten Partnern zusammen, um interne Prozesse in Multishop-Systemen zu optimieren und zu modernisieren. Die Schaffung eines herausragenden Kundenerlebnisses durch zielgerichtete Marketingstrategien steht dabei im Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet kundenindividuelle Digitalstrategien an, beginnend bei der Beratung bis hin zur Umsetzung von Onlineshops sowie Hosting und Betrieb. Für weiterführende Lösungen steht das Team zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter: https://www.4fo.de/ . Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de . Intershop Pressekontakt: Mercedes Celine Zaremba

