Wie Textron Aviation heute mitteilte, setzt die Cessna Citation Ascend das Zertifizierungsprogramm fort und wird mit den neuesten Verbesserungen der Avionik-Suite Garmin G5000 ausgerüstet sein wird. Das Cockpit des Flugzeugs, das 2025 in Dienst gestellt wird, bietet Piloten bedeutende technologische Weiterentwicklungen.

Die Cessna Citation Ascend wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und gefertigt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

Das Ascend-Programm umfasst zwei Testflugzeuge Prototype (Proto) und P1 -, die bei mehr als 200 Flügen fast 600 Flugstunden absolviert haben.

"Citation Business-Jets sind für ihre herausragende Leistung und Produktivität bekannt", kommentiert Lannie O'Bannion, Senior Vice President of Global Sales and Flight Operations. "Die Integration des Garmin G5000 in die Citation Ascend bekräftigt unser langfristiges Engagement für die Entwicklung und Bereitstellung des bestmöglichen Flugerlebnisses für unsere Kunden. Wir können es kaum erwarten, dieses Flugzeug an die Kunden auszuliefern."

Die Ascend bringt ein neues Cockpit, mehr Leistung und eine luxuriöse Kabine auf den Markt für mittelgroße Geschäftsflugzeuge. Die hochmoderne Avionik, die automatische Schubregelung, die hohe Nutzlastkapazität und die beeindruckende Reichweite des Flugzeugs entlasten den Piloten und ermöglichen dem Kunden, mehr zu erreichen und weiter zu fliegen.

Mit dem neuesten Garmin G5000-Avioniksystem verfügt Ascend über zahlreiche erweiterte Funktionen und Technologien von Garmin, wie etwa das Synthetic Vision Guidance System (SVGS), das auf den primären Flugdisplays angezeigt wird und mit der Synthetic Vision Technology (SVT) verbunden ist, um Landeminima von bis zu 150 Fuß (46 Meter) zu unterstützen. SVGS bietet eine kontinuierliche, geographisch korrekte Darstellung der Topographie mit vorhandenen Hindernissen, ergänzt durch die Darstellung der Landebahn.

Erweiterte SVT-Funktionen für eine verbesserte Rollwegführung

Zu den Verbesserungen des SVT-Systems gehört eine exozentrische 3D-Ansicht des SafeTaxi®-Flughafenbereichs, die das Situationsbewusstsein auf den Rollwegen verbessert. Außerdem zeigt SVT 3D-Gebäudegrundrisse wie Hangars, Terminals und Türme, Rollwege, Vorfelder, Schilder und andere Markierungen an, um die Zahl der Sicherheitsverletzungen auf Start- und Landebahnen zu reduzieren, und bietet beim Rollen auf Flughäfen, die in der SafeTaxi-Datenbank erfasst sind, wichtige Orientierungshilfen. Unter den technischen Verbesserungen finden sich Funktionen für eine bessere Situationswahrnehmung des Piloten, die mehr topografische Klarheit schaffen, die Grenzen von Wasserflächen und Gelände schärfer abbilden, die Markierung von Hindernissen und Stromleitungen verbessern und die Darstellung von Landebahnen und Flughafenbeschilderung optimieren. Erstmals bietet SVT mehrere Betrachtungswinkel und ist mit der neuen Funktion "Taxiway Routing" (Rollwegführung) integriert, die es der Flugbesatzung ermöglicht, Rollrouten über den Touchscreen-Controller einzugeben, der dann auf den 2D-Navigationskarten oder 3D-SVT-Darstellungen als Orientierungshilfe dient insbesondere auf großen, unbekannten und komplexen Flughäfen bei schlechten Sichtverhältnissen.

Verbesserte Luftverkehrswahrnehmung und Separation

Die Ascend kann die standardmäßige ADS-B-Fähigkeit (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) für Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) Assisted Visual Separation (CAVS) nutzen. CAVS verbessert die Luftverkehrswahrnehmung des Piloten und hilft ihm, den Sicherheitsabstand zu vorausfliegenden Flugzeugen, die mit ADS-B out ausgerüstet sind, bei Sichtanflügen einzuhalten. Die Runway Occupancy Awareness (ROA) nutzt Surface Indications and Alert (SURF-IA) und ADS-B-Daten, um bei Start- oder Landungsversuchen auf einer belegten Start- und Landebahn Warnmeldungen auszugeben.

Erweiterte Konnektivität und Datenübertragung

In bestimmten Regionen bietet die GDL 60 Datalink zusätzliche Optionen für Datenaustausch und Konnektivität mit hoher Bandbreite, darunter Bluetooth, Wi-Fi und LTE-Netzwerke. Das GDL 60-System bietet die Fähigkeit, bei Ausfall der Stromversorgung an Bord automatische Datenbank-Downloads über drahtlose Netzwerkverbindungen auszulösen. Zudem ermöglichen die Verbesserungen des optionalen GDL 69A der Garmin G5000 Suite den Zugriff auf zusätzliche SiriusXM-Wetterlösungen.

Umfassende Anzeige- und Situationswahrnehmung

Die integrierte Avionik-Suite G5000 verfügt über drei querformatige Flugdisplays mit Split-Screen-Fähigkeit, durch die Piloten gleichzeitig Karten, Diagramme, Checklisten, TAWS (Terrain Awareness Warning System), TACS (Traffic Alert and Collision Avoidance System), Flugplaninformationen, Wetterdaten und vieles mehr im Blick haben und von einem verbesserten Situationsbewusstsein profitieren. Zudem bietet das System die Synthetic Vision Technology (SVT), ein vollautomatisches, erweitertes Wetterradar und die Konformität mit ADS-B Out und ermöglicht zukünftiges Wachstum und Erweiterungen durch Software-Updates.

Wie Textron Aviation im Mai ankündigte, werden auch die meistverkaufte Cessna Citation Latitude und das Flaggschiffmodell Citation Longitude diese Verbesserungen der Garmin G5000 Avionik-Suite erhalten.

Über die Cessna Citation Ascend

Mit ihrer eleganten und modernen Ausstattung werden die Kunden viele der Annehmlichkeiten genießen, die auch in den Bestsellern Citation Latitude und Citation Longitude zu finden sind, darunter ein flacher Boden, der den Passagieren großzügige Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug wird mit PW545D-Triebwerken von Pratt Whitney Canada ausgestattet sein, die für Treibstoffeffizienz und erhöhten Schub sorgen, sowie mit hochmoderner Garmin G5000-Avionik, die über die neueste Soft- und Hardware verfügt, einschließlich Autothrottle-Technologie. Die Ascend verfügt außerdem über eine Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug haben alle Crewmitglieder und Passagiere Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss in der Citation Ascend. Das Flugzeug hat eine Standardsitzplatzkonfiguration für neun Passagiere.

Weitere Informationen und Details zum Flugzeug finden Sie unter cessna.com/ascend.

